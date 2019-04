ZDA ustavile dobavo vojaške opreme za lovce F-35 Turčiji

Turčija je bila že leta 2018 odstranjena s seznama programskih držav, ki sodelujejo pri razvoju letala F-35 in takrat je bila ustavljena dobava novih letal. Zdaj pa so ZDA naredile še korak naprej in ustavile dobavo opreme, ki bi bila potrebna za vzdrževanje letal in njihovo hrambo, kar kaže na nove zaplete med državama. Spor med ZDA in Turčijo se vleče že nekaj let, po tem ko je Turčija sporočila, da se je z Rusijo dogovorila o nakupu modernega protiletalskega sistema S-400.

ZDA so Turčijo že večkrat opozarjale, da se bo v primeru, če kupijo sistem, njihovo sodelovanje v programu F-35 lahko zamrznilo. To se je lani že zgodilo in dobava letal je bila ustavljena, zadnji ukrep glede podporne opreme pa je prišel nekaj dni po tem, ko se je Turčija dokončno odločila, da bo kupila ruski sistem S-400. Pentagon skrbi, da bi lahko Rusija dobila kritične podatke glede leta F-35, v kolikor bi se v turški sistem integrirane zračne obrambe uvedel tudi sistem S-400. Turčija ni mogla zagotoviti, da ne obstaja odkrit ali skrit sistem v opremi, s pomočjo katere bi lahko Rusija dobila podatke o "nevidnosti" in drugih karakteristikah letala F-35.