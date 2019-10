ZDA uvedle prve sankcije proti Turčiji

ZDA so v ponedeljek pozvale Turčijo k takojšnjemu premirju na severu Sirije in pogajanjem s Kurdi. Ameriški podpredsednik Mike Pence je sporočil, da ga je predsednik ZDA Donald Trump pooblastil za pogajanja s Turčijo, ki bodo končala prelivanje krvi. Washington je tudi uvedel prve sankcije proti Ankari zaradi njene ofenzive v Siriji.

Donald Trump je v ponedeljek z mešanico tvitov in uradnih sporočil naznanil uvedbo sankcij proti Turčiji. Napovedal je dodatne sankcije, če Ankara ne bo kmalu ustavila ofenzive,ter znova zagrozil s popolnim uničenjem turškega gospodarstva. Finančni minister Steven Mnuchin pojasnil, da so ZDA uvedle sankcije proti turškim ministrom za obrambo, energijo in notranje zadeve oziroma proti celotnim ministrstvom. Z izvršnim ukazom je Trump uvedel sankcije proti vsem turškim uradnikom, ki bodo vpleteni v kršenje človekovih pravic. Te sankcije pomenijo prepoved vstopa v ZDA in zamrznitev premoženja v ZDA. Trump se je prav tako odločil znova zvišati carine na uvoz turškega jekla na 50 odstotkov, potem ko jih je pred pol leta znižal. Naznanil je tudi prekinitev pogajanj o trgovinskem sporazumu s Turčijo.

Ameriški predsednik meni, da se ZDA ne bi smele vpletati v notranje zadeve Sirije, saj so od nje oddaljene 11 tisoč kilometrov. FOTO: AP

Mike Pence je dejal, da se je Trump za sankcije odločil po ponedeljkovem telefonskem pogovoru s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki ga je pozval, naj takoj sprejme prekinitev ognja, ustavi nasilje in pride za pogajalsko mizo. Pence je opozoril, da bodo sankcije stopnjevali, če se Turčija ne bo odzvala na pozive k prekinitvi ofenzive in pogajanjem. Podpredsednik ZDA je sporočil tudi, da ga je predsednik Trump pooblastil za pogajanja s Turčijo, ki bodo končala prelivanje krvi. Kmalu naj bi odpotoval v Turčijo. Rusija, Kitajska ali Napoleon Bonaparte Turška ofenziva se je začela v sredo, kmalu zatem, ko so ZDA s severa Sirije umaknile svoje vojake. Trump kljub kritikam republikanske in demokratske strani in obtožbam o izdaji kurdskih zaveznikov vztraja, da je bila njegova odločitev o umiku vojakov modra.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Drugi bodo morda prišli in se borili za eno ali drugo stran. Naj pridejo. Zame je v redu vsak, ki želi pomagati Siriji pri zaščiti Kurdov. Ali sta to Rusija, Kitajska ali pa Napoleon Bonaparte. Upam, da se bodo imeli lepo, mi smo 11.000 kilometrov stran,"je tvital predsednik ZDA. Vodja senatne večine, republikanecMitch McConnell, je v ponedeljek opozoril, da bo umik ameriških vojakov iz Sirije obrnil koledar nazaj in oživel skrajno sunitsko skupino Islamska država (IS). Senator iz Južne Karoline Lindsey Graham, ki je prejšnji teden obsojal Trumpovo odločitev kot kratkovidno in neodgovorno, je v ponedeljek za vse okrivil turškega predsednika Erdogana. Demokrati republikance pozivajo, naj podprejo zakon, ki bo predsednika prisilil, da spremeni odločitev o umiku, ampak Grahamov prestop nazaj k Trumpu temu ne daje veliko možnosti.

Turška ofenziva na severu Sirije se medtem nadaljuje. FOTO: AP