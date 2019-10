ZDA z novim udarcem kitajskim tehnološkim velikanom

Gre za novo ameriško potezo v smeri kaznovanja Huaweija, enega najpomembnejših proizvajalcev telekomunikacijske infrastrukture in pametnih telefonov, ki je že navedeno tudi na ameriški črni listi podjetij, ki ne smejo dostopati do določenih ameriških tehnoloških produktov in storitev.

"Ko gre za omrežje 5G in varnost ZDA, si ne moremo privoščiti tveganj in upati na najboljše,"je v izjavi za javnost poudaril Pai. "Zagotoviti moramo, da naša omrežja ne bodo škodovala nacionalni varnosti in ogrožala naše ekonomske varnosti ali spodkopavala naših vrednost,"je dodal.

V Huaweiju pravijo, da Washington ni predložil nobenih dokazov, da ogrožajo ameriško nacionalno varnost. Predlagana pravila po njihovem mnenju ne bodo prispevala k informacijski varnosti, blokada dostopa do njihove opreme pa bo po njihovi oceni zgolj škodovala ameriškim telekomunikacijskim omrežjem.