ZDA za Karnerje razpisale okoli 14 milijonov evrov nagrade

ZDA so v okviru ameriškega programa nagrad o narkotikih (NRP) za informacije, ki bi privedle do aretacije ali obsodbe za domnevne slovenske trgovce z drogami, Mihaela Karnerja , Alenko Karner in Matevža Karnerja , razpisale nagrado v višini 4,5 milijona evrov za vsakega.

Tisti, ki imajo informacije o Karnerjevih in so izven ZDA, naj se obrnejo na najbližje veleposlaništvo ZDA, tisti v ZDA pa na ameriško agencijo za boj proti mamilom (DEA), ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) ali imigracijske in carinske oblasti (ICE) v posameznih ameriških mestih, piše na spletni strani State Departmenta.

Kot še navaja na svoji strani State Department, so Karnerjevi preprodajalci mamil, ki so domnevno odgovorni za proizvodnjo in razpečevanje več sto tisoč enot anaboličnih steroidov v ZDA. Karnerjevi so pri tem sodelovali z več proizvajalci, veletrgovci, tistimi, ki so opravljali prepakiranja, ali pošiljatelji v več tujih državah.

Karnerjevi so, tako State Department, nadzorovali več kot 200 spletnih strani, ki so bile namenjene oglaševanju in prodaji steroidov. Karnerjevi so tudi uporabljali zapleteno shemo slamnatih podjetij ter povezanih bančnih računov za prenos nezakonitih prihodkov, ki so jih prejeli prek različnih plačilnih metod, vključno z Western Union/MoneyGram, bančnimi nakazili in kreditnimi karticami.