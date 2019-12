ZDA zaradi vohunjenja izgnale kitajska diplomata

Glede na te navedbe sta se kitajska diplomata v spremstvu njunih žena pripeljala pred vhod v oporišče v bližini Norfolka, stražar pa jima je nato naročil, naj obrneta in zapustita območje. Pri tem ju je sicer spustil preko zapornice, da bi lahko obrnila na za to predvidenem mestu v bližini.

Ameriški časnik The New York Times pri tem navaja izjave več ljudi, ki so bili seznanjeni z incidentom, ko sta Kitajca izkoristila dobroto stražarja na vhodu v oporišče.

Toda uslužbenca kitajskega veleposlaništva v Washingtonu sta nato nadaljevala svojo pot naprej v oporišče, se izogibala vojaškim policistom, ki so jima sledili, dokler ju ni ustavila cestna blokada iz tovornjakov, navaja časnik.

Kitajca sta nato trdila, da nista razumela navodil, ki sta jih dobila od vojaka na vhodu, a ameriških oblasti nista prepričala. Še vedno sicer ni jasno, kakšen je bil motiv njunega vdora v oporišče. Američani domnevajo, da sta hotela preizkusiti varnostne ukrepe v bazi. Oba Kitajca sta nato morala zapustiti ZDA.

Odnosi med ZDA in Kitajsko so sicer precej napeti, zlasti na trgovinskem področju. Minuli petek sta strani sklenili prvo fazo trgovinskega dogovora, zaradi česar na današnji dan ni prišlo do zaostritve carin. A po drugi strani ostajajo odprta vprašanja glede industrijskega vohunjenja, dejanj Kitajske v Južnokitajskem morju, pa tudi v Hongkongu in Xinjiangu.