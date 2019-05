ZDA zasegle severnokorejsko tovorno ladjo

Ladjo Wise Honest, ki je registrirana v Severni Koreji, so na zahtevo ameriškega ministrstva za pravosodje sicer prvič zasegli v Indoneziji aprila lani, ko je prevažala za tri milijone dolarjev (2,7 milijona evrov) premoga. Tudi tokrat naj bi prevažala premog ter težko mehanizacijo. Ladja je po poročanju ameriških medijev plula med kitajskimi pristanišči in Severno Korejo, enkrat pa naj bi se ustavila tudi v Rusiji. Po zasegu so ZDA ladjo napotile v ameriške vode.

ZDA so novico o zasegu ladje sporočile na dan, ko je Severna Koreja po informacijah južnokorejske vojske izstrelila dve raketi kratkega dosega, ki sta poleteli 270 in 420 kilometrov daleč, nato pa padli v Japonsko morje.

Do izstrelitve je prišlo zgolj nekaj ur po prihodu posebnega odposlanca ZDA za Severno Korejo Stephena Bieguna v Seul. Biegun se je včeraj sešel s svojim južnokorejskim kolegom Lee Do-hoonom, danes pa ima na programu še srečanje z južnokorejskima ministroma za zunanje zadeve in združitev. To je Biegunov prvi obisk v Južni Koreji po februarskem vrhu predsednika ZDA Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong Una v Vietnamu, ki se je končal brez dogovora.

Medtem ameriška televizija ABC News razkriva, da je severnokorejski voditelj, kot del dogovora o jedrski razorožitvi in normalizaciji odnosov, zahteval obisk "slavnih ameriških košarkašev" v Pjongjangu. Informacijo sta za televizijo potrdila ameriška vladna uradnika.