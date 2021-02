'Ima odskočno desko, da zabije gol Real Madridu'

Tako kot je za Hrvate pomemben Luka Modrić, je za Slovence Josip Iličić. Pod kakšnim pritiskom so nogometaši Reala in kaj pomeni zabiti gol Realu, sta razkrila nekdanja nogometaša, ki sta z Madridčani osvojila Ligo prvakov. Tako Davor Šuker kot Predrag Mijatović verjameta, da je to idealna priložnost za Iličića, da dokaže, da sodi med najboljše. "Vsakemu lahko zagreni življenje, kar je že dokazal v dresu Atalante," pravi Šuker ter dodaja, da mu želi vso srečo.

