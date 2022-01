Zdrava prehrana navdih za novo podjetniško idejo

Kolikokrat se vam zgodi, da ste lačni, pa nimate časa za kuhanje, ali pa da ste na dieti in bi radi pojedli kaj zdravega, pa zato ne bi radi porabili preveč časa? Z vsemi temi vprašanji se je soočal tudi Rok Erklavec, ki je pred več kot letom dni ustanovil novo podjetje. Gre za vnaprej pripravljene obroke, ki so zdravi in brez ojačevalcev okusov. Pogrejejo se v petih minutah. Ker pa zdravo in "fitnes" prehrano velikokrat povezujemo samo z rižem in piščancem, je Erklavec s svojo ekipo pripravil več kot 25 različnih okusnih obrokov.