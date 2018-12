Med 'duhovnimi operacijami' naj bi spolno zlorabil več kot 300 žensk

Brazilski zdravilec João Teixeira de Faria , ki nima medicinske izobrazbe, trdi, da lahko prikliče duhove mrtvih zdravnikov, medtem ko izvaja tako imenovane duhovne operacije in tretmanje, včasih pa uporablja celo medicinske pripomočke in svoje 'paciente' operira brez anestezije.

Vsak teden zdravilca obišče med 3.000 do 5.000 ljudi iz vseh koncev sveta, je zapisano na spletni strani njegovega duhovnega centra Casa de Dom Inacio de Loyola. Leta 2013 je zaslovel po zaslugi Oprah Winfrey, ki ga je gostila v eni izmed svojih oddaj.

Žrtve o zlorabah spregovorile tudi na televiziji

Kot poroča CNN, se Teixeira zdaj sooča z več kot 300 ženskami, ki trdijo, da jih je med 'duhovnim zdravljenjem' spolno zlorabljal. Deset žrtev je o tem javno spregovorilo celo na televiziji.

Na oblasti se je, kot so sporočili, s pritožbami obrnilo vsaj 335 ljudi, a doslej so dobili le 15 uradnih prijav spolnega nasilja. Kot je razkrilo tožilstvo, je med obtožbami, ki grozijo 76-letnemu Teixeiri, tudi posilstvo. Njegov odvetnikAlberto Toron je za medije povedal le, da je njegov klient nedolžen.

Oblasti so v petek sicer podale nalog za njegovo aretacijo, a je na policijo prišel sam v spremstvu dveh odvetnikov. 76-letnik je zdaj, kot je sporočila policija, v zaporu in ločen od ostalih zapornikov.

Oprah Winfrey sočustvuje z domnevnimi žrtvami

Oprah Winfrey je po razkritju iz spletne strani umaknila intervju z zdravilcem in dejala, da sočustvuje z ženskami, ki so si upale razkriti, kaj se jim je zgodilo, in upa, da bo pravici zadoščeno. Teixeira se je nazadnje pojavil v javnosti v njegovem duhovnem centru, kjer je imel govor, v katerem se je označil za nedolžnega.