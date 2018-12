Kako zdravi smo?

Življenjska doba se podaljšuje počasneje, kot se je. . Manj izobraženi lahko pričakujejo, da bodo dočakali šest let manj kot visoko izobraženi. Vsako leto v državah EU zabeležijo 1,2 milijona smrti, ki bi jih lahko preprečili. Slovenija je na prvem mestu v EU glede na smrtnost zaradi raka.

To je le nekaj pretresljivih ugotovitev, ki nam jih na 216 straneh postreže pred dnevi objavljeno skupno poročilo Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Pregled zdravstva: Evropa 2018. Kako dolgo bomo živeli? Avtorji raziskave so izpostavili dva zaskrbljujoča trenda:

Pričakovana življenjska doba v Sloveniji je 81,2 leta, kar je nad povprečjem EU. Med Evropejci sicer najdlje živijo Španci in Švicarji.

1. Pričakovana življenjska doba se daljša počasneje, kot se je. Od leta 2001 do 2011 se je podaljšala za dve do tri leta, od leta 2011 do 2016 pa za manj kot pol leta. Glavna razloga sta slabša uspešnost pri preprečevanju smrti zaradi kardiovaskularnih bolezni ter porast smrtnih primerov med starejšimi v zimskih mesecih. 2. Še vedno obstajajo velike razlike v pričakovani življenjski dobi ne le med moškimi in ženskami, temveč tudi med visoko in nizko izobraženimi. "Prebivalci EU z nizko izobrazbo lahko pričakujejo, da bodo živeli šest let manj kot tisti z visoko," so izpostavili. S čimer je povezano še eno zaskrbljujoče dejstvo: revni Evropejci imajo petkrat večjo možnost kot bogati, da bodo imeli težave pri dostopu do zdravstvene oskrbe.

Pričakovana življenjska doba v Sloveniji je bila leta 2016 81,2 leta. FOTO: iStock

V povprečju lahko 30-letni moški z nizko izobrazbo v EU pričakuje, da bo živel osem let manj kot enako star moški z univerzitetno izobrazbo, medtem ko je izobrazbena vrzel pri ženska ožja in znaša okoli štiri leta.

Očitno je Evropa zaspala na lovorikah, čeprav še vedno velja, da je pričakovana življenjska doba tu med najdaljšimi na svetu. A velja tudi, da v EU vsako leto prezgodaj umre 1,2 milijona ljudi. Prezgodaj, ker bi smrti lahko preprečili. Kar 790 tisoč od teh smrti pripišejo nezdravem življenjskemu slogu, torej kajenju, uživanju alkohola, nezdravi prehrani in pomanjkanju telesne dejavnosti, poudarjajo avtorji poročila in dodajajo, da je treba podvojiti prizadevanja za spodbujanje zdravega življenja. Obenem avtorji poročila predlagajo odločnejše spopadanje z dezinformacijami o cepljenju, ki v zadnjih letih padajo na vse bolj plodna tla. Predvsem pa, so zapisali, je treba poskrbeti, da bo zdravstvena oskrba učinkovita in pravočasna. Nezdrav življenjski slog – izzivi 1. Čeprav se odstotek kadilcev zmanjšuje, še vedno vsak dan kadi petina odraslih. 2. Poraba alkohola se je zmanjšala, a prekomerno pitje ostaja težava tako med mladostniki kot med odraslimi. 40 odstotkov mladostnikov je poročalo, da so se ga v preteklem mesecu vsaj enkrat napili. 3. Eden od šestih odraslih v EU ima prekomerno telesno težo, razlike glede na socialni oziroma izobrazbeni status pa so tudi tu zelo velike. Ni vse slabo V desetletju med letoma 2005 in 2015 se je kakovost oskrbe v primeru življenje ogrožajočih stanj močno izboljšala. Manj ljudi je umrlo takoj po sprejemu v bolnišnico zaradi infarkta kot po sprejemu v bolnišnico zaradi kapi. V prvem primeru se je delež smrti zmanjšal za 30, v drugem pa za 20 odstotkov. Vendar pa so razlike tako med državami kot med bolnišnicami še vedno velike. Izjemen napredek je bil narejen tudi pri zgodnjem odkrivanju in zdravljenju raka, k čimer so največ pripomogli presejalni programi, kakršni so v Sloveniji Dora, Svit in Zora. "Stopnja preživetja za določene vrste raka še nikoli ni bila višja," so poudarili, a takoj dodali, da je prostora za izboljšave še veliko. Med tistimi državami, ki jih na tem področju čaka največ dela, izstopa Slovenija. 31,5 odstotka vseh smrti pri nas je posledica raka, kar nas umešča na neslavno prvo mesto med evropskimi državami. V Evropski uniji je rak "odgovoren" za četrtino smrti. Najmanjšo umrljivost zaradi raka beležijo Ciper, Finska, Malta, Španija in Švedska, najvišjo pa poleg Slovenije še Madžarska, Hrvaška, Slovaška in Poljska. Leta 2015, na katerega se nanašajo podatki, je v EU rak zahteval več kot 1.320.000 življenj, bolj ogroženi pa so bili moški. Umrlo jih je 739.000 v primerjavi s 584.000 ženskami. Duševno zdravje

Duševno zdravje nam omogoča živeti polno življenje. FOTO: iStock