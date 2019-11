Hrvaška državna sekretarka se je v ZDA urila za teroristične akcije

Državna sekretarka na hrvaškem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Zdravka Bušić se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA pripravljala na teroristične akcije. Njenega brata Zvonka in moža Vinka je ameriško sodišče obsodilo terorizma.

Oblečena je bila v olivno zeleno uniformo. V roki je imela pištolo, na ramenih pa grb fašistične Neodvisne države Hrvaške. V gozdu blizu ameriškega mesta Cleveland je sredi sedemdesetih let skupaj s prijateljico vadila streljanje. Takrat 25-letna Zdravka Bušić je bila članica hrvaškega ljudskega upora – organizacije, ki jo je po drugi svetovni vojni ustanovil general Vjekoslav Maks Luburić, ustaški poveljnik, znan kot upravnik taborišča Jasenovac, kjer so bili storjeni zločini nad balkanskimi Judi, Srbi in drugimi nasprotniki fašističnega režima, piše novinar Avdo Avdić za portal Žurnal. 20 let pozneje je deklica iz taborišča postala ena najpomembnejših vezi v hrvaški zunanji politiki. Zdravka Bušić je danes državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške in tesna sodelavka hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović. "Fotografiral sem jo s prijateljico. Želela je pokazati, kako se pripravlja na akcijo," je za Žurnal povedal hrvaški novinar Nikola Majstrović, ki živi in dela na Švedskem. Majstrović je desetletja pisal knjige in snemal filme o hrvaških migracijah po svetu. Dokazoval je umore, objavljal fotografije in številne dokumente.

Zdravka Bušić s prijateljico na vojaškem usposabljanju FOTO: Žurnal

"Veliko časa je minilo. Zdi se, da je bilo to leta 1975 ali 1976. Švedska nacionalna televizija me je nato angažirala, da sem posnel dokumentarni film o hrvaški migraciji z naslovom: Hrvati: teroristi ali borci za svobodo," se spominja Majstrović. V ameriški zvezni državi Ohio je v teh letih živela Zdravka Bušić. Njen brat Zvonko Bušić in njen možVinko Logarušič sta bila že dobro znana aktivista in člana skupine Hrvaškega ljudskega upora, ki jo je ustanovil ustaški poveljnik iz Jasenovca Maks Luburić. "V Clevelandu je bila večja skupnost hrvaških priseljencev. Spominjam se Zdravke Bušić. Ona in njena prijateljica sta si nadeli uniforme in šli smo v gozd, da bi v objektiv ujeli njuno vojaško usposabljanje," pripoveduje Majstrović. 10. septembra 1976 je Zvonko Bušić skupaj z drugimi člani ustaške teroristične združbe Hrvaški ljudski upor ugrabil potniško letalo, ki je bilo na poti iz New Yorka v Chicago. Po zasilnem pristanku v Montrealu je Bušić ameriške oblasti obvestil, da je nastavil bombo na železniški postaji v New Yorku. Newyorški policist Brian Murray je bil ubit med deaktiviranjem bombe. Leto pozneje je ameriško sodišče Bušića zaradi terorističnega napada obsodilo na dosmrtni zapor.

Današnja državna sekretarka Zdravka Bušić je bila v tistih letih že pripadnica iste teroristične celice, o čemer pričajo fotografije, ki jih je sredi sedemdesetih let v Clevelandu posnel Nikola Majstrović. Bušićeva se je nato poročila z aktivistom Vinkom Logarušićem. "Kmalu po prihodu Zdravke v Cleveland sta se z Vinkom spoznala in zaljubila. Poročila sta se leta 1971. Zdravka ga je ves čas spodbujala, Vinko pa je mladim hrvaškim aktivistom zagotavljal izobraževanje," je med drugim zapisano na ustaški spletni strani resistas.com. Potem ko je bil Zvonko Bušić obsojen na dosmrtni zapor, so se ameriške oblasti lotile še Zdravkinega moža Vinka. V primeru, imenovanem Hrvaška šestica, je ameriška policija leta 1982 aretirala Logarušića in pet drugih pripadnikov hrvaškega nacionalnega upora. Obsodili so ga na 20 let zapora. "Šestim hrvaškim nacionalistom, obsojenim na Manhattnu zaradi zveznih obtožb o umoru, požigu in izsiljevanju, je bilo izrečenih 20 do 40 let zapora. Šest mož za neodvisnost Hrvaške od Jugoslavije je bilo obsojeno 15. maja po trimesečnem sojenju. Sodnica Constance Baker Motley jih je označila za politične teroriste," je New York Times poročal v svoji številki 4. julija 1982.

Članek iz New York Timesa o obsojenih hrvaških nacionalistih FOTO: Žurnal