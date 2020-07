Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je po dnevu v pridržanju stopil pred medije. Pojasnil je, da je s preiskovalci sodeloval in bo to počel tudi naprej ter da so kriminalistične preiskave logična posledica dogajanja v zadnjih mesecih. Povedal je tudi, da ne namerava odstopiti in da mu predsednik vlade Janez Janša še vedno povsem zaupa.