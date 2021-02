Zdravko Počivalšek: prvi človek, ki je v Ormožu pil vodo

Uradni poslovni sestanki so v preteklosti velikokrat veljali kot 'ne bodi ga treba'. Dolge analize pa grafi, projekcije in podobno. A morda je za to kriv izbor lokacije sestanka. Gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek je sestankoval v gostilni. Čeprav je zapisal, da je pil vodo, se odzivi že burni. Preverili smo, kako se lahko uradni poslovni sestanki popestrijo.