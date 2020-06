Zdravko Počivalšek zamudil na Brdo in ostal brez mesta na skupinski fotografiji

Slike večkrat povedo več kot 1000 besed. To bi lahko rekli tudi v primeru fotografije, ki jo je objavil predsednik vlade Janez Janša, na kateri so ministri, direktorji zdravstvenih zavodov in drugi, ki so po Janševih besedah premagali epidemijo. Kaj hitro pa je po družabnih omrežjih zaokrožilo vprašanje, zakaj na fotografiji ni podpredsednika vlade in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška? Bojda je na Brdo zamudil, ker je obstal v gneči na ljubljanski obvoznici.