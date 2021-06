Zdravljenje demence znova prehaja na področje psihiatrije

Na svetu je več kot 49 milijonov bolnikov z demenco, v Sloveniji več kot 32.000, zanje pa skrbi skoraj trikrat toliko ljudi. Ta zahrbtna bolezen, ki v povprečju traja od 10 do 15 let, je ena najdražjih bolezni ter ogromno ekonomsko in socialno breme za družbo. Do zdaj je bilo področje obravnave demence zgledno urejeno - z bolniki so sodelovali razni strokovnjaki, lokalne skupnosti in tudi društva. Prav zaradi narave bolezni, ki zahteva širšo obravnavo, pa je tako strokovno javnost kot bolnike in njihove svojce šokiralo dejstvo, da zdravljenje spet prehaja na področje psihiatrije.

