Svojo pomoč bo nudil v prostem času: 'Zdravnik si 24 ur na dan, to ni služba, to je poslanstvo'

"Domovina nas potrebuje. Biti zdravnik je način življenja, ni samo izmena, da prideš ob osmih zjutraj, ob štirih pa greš in lahko izklopiš mobitel."To so besede zdravnika družinske medicine Jurice Ferenčine, zdravnika iz ZD Sevnica, ki se je brez oklevanja odločil, da bo svoje znanje ponudil ustanovi, v kateri se je kalil.

"Klic, ki je prišel, torej javno priznanje, da ne zmorejo in da potrebujejo pomoč, pomeni, da je voda že na vrhu, vsaka kaplja je lahko kaplja čez rob."Da bo zdravnik, se je odločil že kot otrok, ko je v bolnišnici okreval po operaciji slepiča, in ta želja je z odraščanjem v njem samo še rasla. Končal je mariborsko medicinsko fakulteto in hvaležnost do te ustanove čuti še sedaj. "Sem mariborski otrok. To mesto mi je dalo zelo lepe stvari v življenju. Ljudje, ki so zaposleni v UKC Maribor, so me šolali, dali so mi znanje. Zato je prav in se spodobi, da se jim oddolžim tako, da pomagam, če bo to potrebno,"pripoveduje Ferenčina.