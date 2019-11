Zdravniki: Assangeovo stanje slabo, v zaporu bi lahko umrl

"Če ne bo prišlo do hitrih preiskav in zdravljenja, nas na podlagi doslej razpoložljivih ugotovitev zelo skrbi, da bi lahko gospod Assange v zaporu umrl," so v pismu še zapisali zdravniki, ki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prihajajo iz Velike Britanije, Avstralije, Nemčije, Švedske, Italije, Poljske in Šrilanke.

Kot so zapisali pošiljatelji pisma, se je zdravje Juliana Assangea v strogo varovanem britanskem zaporu občutno poslabšalo, njegovo fizično in psihično stanje pa bi morali nujno preveriti strokovnjaki.

"Ne smemo več izgubljati časa," so v 16 strani dolgem pismu še poudarili zdravniki. Ob tem so se zavzeli za to, da se Assangea iz zapora Belmarsh preseli v eno izmed univerzitetnih, ustrezno opremljenih bolnišnic. Assange, ki je na svojem Wikileaksu objavil tajne vojaške in diplomatske depeše, med drugim o ameriškem vojaškem posredovanju v Afganistanu in Iraku, je od aprila zaprt v Belmarshu, ki leži jugovzhodno od Londona.

Še vedno mu grozi 175 let zapora

Takrat so mu na ekvadorskem veleposlaništvu, kjer je živel več let, odrekli gostoljubje oz. mu odvzeli azil. Assange se je na ekvadorskem veleposlaništvu izogibal izročitvi Švedski, kjer so ga preiskovali zaradi posilstva. Švedsko tožilstvo je prejšnji teden te preiskave opustilo. Avstralcu pa še vedno grozi izročitev ZDA, ki ga obtožujejo izdaje vladnih skrivnosti. Ameriška obtožnica Assangea med drugim bremeni zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning in vohunstva. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 175 let zapora.