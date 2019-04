Dojenčica, ki jo je pogrizel pes, bo kmalu lahko zapustila bolnišnico

Rešili so ji ga zdravniki v kliniki za otroške bolezni v Zagrebu. Prva operacija je trajala tri ure, čez tri dni je sledila še ena, štiriurna. Medtem ko so se zdravniki trudili, so njeni starši in cela Hrvaška iz dneva v dan čakali in upali na najboljše.

In res, dva tedna pozneje deklica ni več na intenzivnem oddelku, samostojno diha in je, čez osem dni pa bo, če bo vse po sreči, že lahko zapustila bolnišnico, so napovedali zdravniki. "Medicinski čudež," je primer opisal hrvaški Jutarnji list,ki je vse vpletene zdravnike povprašal za mnenja.

Operirali so jo že 15 minut po prihodu v bolnišnico

"Tistega dne je dežurni kirurg dobil klic iz koprivniške bolnišnice. Povedali so mu, da imajo hudo poškodovanega otroka. Ker sem bila v pripravljenosti, so poklicali tudi mene in tja sem prispela še pred dojenčico. Bilo je okoli 17. ure. Ugriz je bil videti grozno, poškodovano je imela tako levo kot desno stran glave in možganov. Jasno je bilo, da nujno potrebuje operacijo", je povedala nevrokirurginja Marta Borić Krakar.

Dojenčico je prva pregledala dežurna zdravnica na intenzivni negi Sandra Kralik. "Sporočili so nam, da prihaja deklica iz Koprivnice, stara le mesec dni. Bila je v šoku, izgubila je veliko krvi. Hitro smo jo morali pripraviti na operacijo, takoj smo ji dali kri, ker je bila to največja težava. Priprave na operacijo pa niso trajale več kot 15 minut," je povedala.

"Delali smo najhitreje, kar smo mogli, da bi rešili njeno življenje. Stanje otroka je bilo treba stabilizirati, ustaviti krvavenje, zavarovati vitalne funkcije možganov in celotnega organizma. Seveda je vse to še bolj zapleteno, ko gre za tako majhnega otroka, a k sreči smo tega navajeni, saj ne gre za najmlajšo osebo, ki smo jo kdaj zdravili," pa je povedala vodja intenzivne nege Ivančica Škarić.

Po prvi operaciji, s katero so očistili in sanirali rano, so deklico dali v umetno komo in jo priključili na respirator. "Začelo se je intenzivno zdravljenje," je še povedala Borić Krakarjeva. Slikanje glave je pokazalo, da so poškodbe prehude in bo potrebna še dodatna operacija."Trajala je štiri ure, ker sem najprej operiral eno, nato pa še drugo stran glave. To je pomembno, da se obstoječe poškodbe ne povečajo in da ne nastanejo trajne poškodbe," pa je opisal nevrokirurg Miroslav Gjurašin.

Druga operacija je bila zelo uspešna, saj je malčica nekaj dni zatem začela samostojno dihati in jesti, z oddelka intenzivne nege so jo premestili na splošnega. V prihodnosti bo potrebovala fizioterapijo, slikanje glave in spremljanje razvoja možganskih funkcij, še napovedujejo zdravniki.

"Ni več na intenzivni negi, z mamo sta na splošnem oddelku. Normalno se hrani, vse vitalne funkcije so dobre. V sklopu nadaljnje rehabilitacije glede na hude poškodbe možganov pa še naprej poteka nevropediatrična diagnostika, ki bo pokazala, ali so katere funkcije poškodovane, to je namreč še preuranjeno ocenjevati," je zaDnevnik.hr povedal direktor otroške bolnišnice v Zagrebu Goran Roić. Kot je dodal, upajo na najboljše. "Njeno stanje je trenutno stabilno in ni več v smrtni nevarnosti, kar je veliko izboljšanje," je dejal.

Očeta, ki je lastnik psa, bodo kazensko ovadili

Kot še poroča Jutarnji list, triletna argentinska doga doslej ni kazala znakov agresije. Dojenčica naj bi zajokala v postelji, nato pa naj bi jo pes, ki je bil pred tem v drugem prostoru, napadel. V hiše naj bi bila v času napada tako njena mama kot oče.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic so policisti proti 45-letnemu očetu dojenčice, ki je tudi lastnik psa, vložili kazensko ovadbo.