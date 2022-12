Zdravniki iz tujine: Problem predstavlja izpit iz slovenščine

Slovenija bi zdravnike začela uvažati iz tujine in zanimanje je še posebej prisotno s strani bosanskih zdravnikov. A velika ovira tujcem predstavlja izpit iz slovenščine, ki ga je treba opraviti na ravni odličnosti, torej C1. O tem, kakšno znanje se na izpitih zahteva in kako težko ga je opraviti, je komentirala Sandra Šučurović, ki se je rodila v Mariboru, vse življenje pa preživela na Hrvaškem. Stik s slovenskim jezikom in Slovenijo je imela veš čas, zato se je tudi pogumno prijavila na izpit iz slovenščine, ki pa je bil, kot pravi sama, najbolj stresen izpit v njenem življenju.