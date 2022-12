Zdravniki: Ministrica naj pride in se prepriča na lastne oči

Prejšnji teden napovedano stavko zdravnikov je zdravstveni minister že takoj označil za nepotrebno, saj da so plače dvignili. Prav tako je zdravniška odločitev presenetila ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, saj naj bi, po njenih besedah, takšna dejanja postavljala vprašanje, ali je del neke poklicne skupine izgubil stik z realnostjo in razmerami v državi. Njeno kritiko so zdravniške vrste ostro obsodile, saj da na razpadajoč zdravstveni sistem opozarjajo že leta. Ministrico so med drugim tudi povabili, naj se jim pridruži na delovnih mestih in se, kot pravijo, na lastne oči prepriča o pogojih.