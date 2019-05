Zdravniki: nasilje pacientov je vse pogostejše

Zdravniško osebje poroča o vse pogostejšem nasilju pacientov. 20-letno, na videz urejeno in negovano dekle je svojo zobozdravnico najprej verbalno napadlo, nato pa jo večkrat uščipnilo in ji reklo, da bo še njo bolelo. Morda se res sliši bizarno, a ta primer nasilja je samo eden od številnih, ki so jih zdravniki in zobozdravniki deležni na delovnem mestu.