Zato se je tudi ona, tako kot 23 njenih stanovskih kolegov, odločila za odpoved, ker v takšnih razmerah ne želi več delati. "Delo je postalo nevarno za naše paciente in za nas same, ker ne moremo več s svojim delom zagotavljati kakovosti in ne moremo nuditi dela za katerega smo usposobljeni."

V zdravniški čakalnici Tatjane Kitić Jaklič , ki je že 16 let družinska zdravnica, je bilo dan po prvomajskih praznikih veliko ljudi. Pravi, da tako kot je zadnja leta v kranjskem zdravstvenem domu, ni bilo še nikoli. "Moja naloga je, da res korektno, v skladu s stroko, obravnavam pacienta, tako se pa večji del svojega dela ukvarjam z računalnikom in z informacijsko tehnologijo," pravi.

Za odpoved se nismo odločili čez noč in odločitev ni bila lahka, vendar se stanje samo slabša, pravi. Odgovorni ne vidijo, da so to naši kriki na pomoč pred razpadom sistema, še razlaga Kitić Jakličeva. Zato so spremembe nujne. "To je osnova: sprejem standardov in normativov in to mora politika, zavarovalnica tega še ne prepozna, končno sprejet," pravi zdravnica.

Kljub temu, da bi lahko izgubili zdravnika, na katerega so navajeni in mu zaupajo, pa pacienti podpirajo odločitev zdravnikov in jim takšnih odločitev ne zamerijo. "Birokracija bi se morala zavedat, da je to življenje ne pa papirologija," pravi eden od čakajočih pred njeno ambulanto.

"Pridem k zdravniku in ona tipka ter se z menoj pogovarja. To za mene ni v redu. Včasih je bilo drugače,"pa je dodal drugi pacient.

Če bodo prvega junija zdravniki ostali doma, ambulante ne bodo samevale, tam bodo medicinske sestre, ki bodo morale vseeno hoditi v službo in skrbeti za bolnike.

Srednja medicinska sestra Maja Zevnik pravi: "Moramo razporejati paciente, recepte moramo sprejemati, skrbeti za napotnice. V bistvu smo kar na udaru."