Zdravniki prejemajo vse več prošenj za izdajo potrdil, ki opravičujejo necepljenje

Dan, ko bodo brezplačni hitri antigenski testi za večino postali preteklost, je vse bližje. S ponedeljkom boste hitri antigenski test lahko opravili, če boste plačali 12 evrov, le redki bodo do brezplačnih testiranj še upravičeni. Med izjemami so tudi tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti in imajo zdravniško potrdilo. Ali dobijo zdravniki, manj kot teden dni pred uvedbo plačljivih testov, več klicev pacientov, ki poizvedujejo, ali so do zdravniškega potrdila upravičeni?

icon-expand