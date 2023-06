Posvet o evtanaziji: 'Zdravniki se šolajo za to, da ohranjajo življenja'

Profesorica Bojana Beović meni, da je trenutno stanje v slovenski družbi takšno, da vrste zakonov, kot je ta, ni pametno sprejemati. Profesor Alojz Ihan z Medicinske fakultete v Ljubljani meni, da se da to narediti tudi na druge načine, ne pa vključiti znotraj medicinskih storitev in naložiti zdravnikom, da je to še 156. storitev, ki jo morajo narediti v svoji ambulanti.

"Zabeleženo je, da je treba bolniku nuditi paliativno oskrbo, ki je pri nas ni povsod na voljo. To pa na način, da bi bolniku v resnici olajšali trpljenje," pravi predsednica Zdravniške zbornice in ostaja jasna, da ne smemo priti v situacijo, da se bodo ljudje zato, ker vedo, da življenje ne bo več tako, kot je, odločali za takšne posege.

Svoje pomisleke glede predloga zakona je izpostavil tudi varuh človekovih pravic, saj je v vsebini predloga njegova funkcija definirana kot nadzorni organ nad izvajanjem postopkov. To pa je popolnoma zgrešena dikcija, razlaga Peter Svetina. "Varuh ne more biti etični in moralni razsodnik, ne more razsojati v takšnih zadevah. Vloga varuha je popolnoma jasno napisana v Ustavi in v Zakonu o varuhu človekovih pravic in to sigurno ne sodi v pooblastila varuha."

"Vse smo naredili, da smo podaljšali človeško življenje, zdaj pa ugotavljamo, da je nas, starejših ljudi, preveč. Trpimo, ker se staramo, ker smo vedno slabše videti in zdaj bomo to prekinjali z umetno prekinitvijo življenja," še pojasnjuje dr. Beovićeva.

Zdravniška zbornica na posvet sicer ni povabila nobenega od predlagateljev zakona, se ga pa je udeležil soavtor predloga zakona, Andrej Pleterski.