Zdravniki so podajalcu Gregorju Ropretu prepovedali pot v Pariz

Slovenski odbojkarji so zmago posvetili nesrečnemu Gregorju Ropretu, ki je noč pred polfinalom moral na operacijo slepiča. 30-letni podajalec je sicer dobil predpisan strog počitek, a ga to ni zaustavilo in je v dvorani bodril svoje soigralce. A Ropret je dobil še eno slabo novico, saj mu je zdravniška služba prepovedala pot v Pariz. Tako bo moral soigralce na finalni tekmi podpirati od doma.