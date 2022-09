Zdravniki znova zahtevajo izstop iz enotnega plačnega sistema

Znova so se s svojo zahtevo o izstopu iz enotnega plačnega sistema oglasili zdravniki. Zaključili so namreč zbiranje podpisov, ki podporo kažejo prav izstopu. Vlada pa z neposluhom in utvarami, da bi zdravstvo zmoglo delovati tudi znotraj enotnega plačnega sistema, zabija še zadnje žeblje v krsto javnega zdravstvenega sistema. Zdravniki so v začetku leta s prejšnjo vlado dosegli dogovor o dvigu plač za šest plačnih razredov, a je predlog splaval po vodi, ko ga je zaradi spornosti in na pobudo ostalih javnih delavcev razveljavilo Ustavno sodišče.