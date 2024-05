Zdravniška stavka: namesto napovedanih reform kopica afer in obljub

"Začel se je že 15. teden zdravniške stavke, mediacija med vlado in Fidesom je neslavno propadla, zdravniki, predvsem mladi, množično odhajajo v tujino, obljubljene zdravstvene reforme pa ni na vidiku," je bila v parlamentu kritična vodja poslancev SDS Jelka Godec. In ne le zdravstvena, vse napovedane reforme so zastale, namesto njih pa smo dobili kopico afer, strateških svetov in obljub, pravijo Krščanski demokrati. Zdravstvo ostaja prioriteta te vlade, odgovarja premier Robert Golob in ponovno dodaja, da bodo za obljubljene reforme potrebovali dva mandata.