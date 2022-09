Zdravniška zbornica ob dnevu nenasilja opozarja na varnost v zdravstvu

Prav v času epidemije covida-19 pa se je širila tudi epidemija nasilja. Še dodatno se je med bolniki in njihovimi svojci povečala nestrpnost in zdravstveni delavci so bili vse pogosteje tarče verbalnih in fizičnih napadov. Ob svetovnem dnevu nenasilja, ki bo v nedeljo, so na Zdravniški zbornici opozorili na številne primere nasilja v zdravstvu. "Bolnik je želel oditi z intenzivne nege. Ob poskusu prepričevanja, naj se vrne, me je z brco zadel v prst in mi ga zlomil." To je le eden od številnih primerov nasilja v zdravstvu. Dva sta se, spomnimo, celo končala s smrtjo. Leta 2016 je v izolski bolnišnici 70-letnik ustrelil urologa in policista, devet let prej pa je v Ljubljani 29-letnik do smrti zabodel zobozdravnico. Bi bili zdravniki bolj varni, če bi, poleg policistov, sodnikov in politikov, pridobili status uradne osebe in kaj bi to zanje pomenilo?