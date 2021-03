Znanih je več podrobnosti o sredinem napadu na celjskega zdravstvenega inšpektorja. Napada in to ne zgolj s pestmi, ampak celo s hladnim orožjem, s teleskopsko palico, je utemeljeno osumljen 23-letnik. Po napadu je zbežal, ker pa ga je inšpektor, ki je pred tem v njegovem lokalu izvajal inšpekcijski nadzor, prepoznal, so ga kmalu zatem obiskali policisti.

icon-expand