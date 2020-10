Zdravstvenemu osebju v ptujski bolnišnici ne primanjkuje vode

Vodja tmkajnšnjega covid oddelka Primož Horvat pravi, da "v bistvu ne gre za to, da bi nam primanjkovalo hrane, napitkov ali vode. Gre bolj za neke pozitivne geste, ki jih pričakujemo od okoliškega prebivalstva, saj s tem pokažejo, da nas podpirajo, da nas razumejo, in nam s tem tudi dvignejo motivacijo" .

V imenu zaposlenih, ki delajo v nemogočih pogojih, bomo hvaležni tudi podpore v obliki kakšnih dobrin, kot so voda, sokovi in podobno, je zapisala direktorica ptujske bolnišnice Anica Užmah . Da delajo v nemogočih razmerah, je razumeti, saj so presegli že vse načrtovane zmogljivosti covid oddelka. Da pa bi jim ob tem primanjkovalo celo pitne vode, kot je razumeti iz poziva, bi pa bilo nesprejemljivo. "Če je bilo to tako razumljeno, je narobe," pravi direktorica.

Podobno kot v ostalih bolnišnicah. V mariborskem UKC so se danes denimo razveselili donacije 150 obrokov McDonaldsa. In na Ptuju pravijo, da gre prav za to, za priboljške, tudi v obliki napitkov, ki jim polepšajo dan.

Na pomoč kličejo koncesionarje in upokojene medicinske sestre

Dodajajo, da se je v bolnišnici voda ves čas nabavljala."So pa seveda veseli tudi kakih drugih napitkov, kot so recimo neki multivitaminski soki, red bulli in podobno," pravi Užmahova. Delajo namreč v 12-urnih izmenah. Zaradi okužb ali stikov z okuženimi je namreč odsotnih 20 zdravstvenih delavcev.

Tudi postelj na covid oddelku je vse več. Začeli so z osmimi, zdaj jih imajo že 35. "Čim dodamo postelje zraven, jih takoj napolnimo,"je dejala Užmahova in dodala, da se v ponedeljek pa širijo na maksimalno kapaciteto 40 postelj.

Danes odpirajo še oddelek za intenzivno nego z dvema posteljama, z možnostjo razširitve do največ šest. V šotoru, ki ostaja siva cona, pa lahko oskrbijo do deset bolnikov. "To so bolniki, ki pridejo s sumom na covid, jim vzamemo bris in v vmesnem obdobju čakajo na izvid brisa v sivi coni," razloži.

So na robu zmogljivosti, zato nujno potrebujejo dodatne kadre. Na pomoč tako že kličejo koncesionarje in upokojene medicinske sestre, k delu pa pozivajo tudi študente in celo dijake.