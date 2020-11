Kaj bo z nadomestilom? Dopis ministrstva za zdravje razburja zdravstvene delavce

Ministrstvo za zdravje je s petkovim dopisom sporočilo, da ob ustrezni uporabi varovalne opreme do okužbe s covidom-19 ne more priti. Delavcem zato ne pripada 100-odstotno nadomestilo plače, kar je prizadelo na tisoče delavcev v zdravstvenih in socialnih zavodih po državi. Z drugimi besedami, če se okužijo, je to zaradi njihove malomarnosti pri uporabi zaščitne opreme. Minister Gantar je zatem sporočil, da bi morali biti vsi, ki delajo s covid pacienti, v primeru okužbe upravičeni do polnega nadomestila za bolniško odsotnost, s čimer je povzročil dodatno zmedo.