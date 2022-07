Zdravstveni minister si prizadeva skrajšati čakalne vrste

Dodaten, prav tako pošteno zaslužen denar, bodo, kot kaže, v žep lahko pospravili zdravniki in zdravstveno osebje. Na mizah poslancev je namreč interventni zakon, ki ga je pripravilo zdravstveno ministrstvo in ki predvideva denarne nagrade za tiste, ki bi delali več, kot je predvideno. Zdravstveni minister si dolge čakalne vrste v roku šestih mesecev želi skrajšati za 30 odstotkov, v dveh letih pa kar za 70. Zakon je poskrbel za prve kratke stike v koaliciji, saj ga Levica v tej obliki ne podpira. V Svobodi pa jim odgovarjajo: "To, kar delate, je cirkus."

