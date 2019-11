Udarec Trumpu: zavračanje zdravstvenih posegov iz verskih razlogov blokirano

Ameriški predsednik Donald Trump je maja 2017 podpisal izvršni ukaz, s katerim je pravosodnemu ministrstvu ZDA naročil, naj izda nova navodila pri razlagah zaščite verskih svoboščin v zvezni zakonodaji. Ministrstvo za zdravstvo in socialo je v skladu s tem maja letos objavilo več kot 30 tako imenovanih določil vesti, ki jih je treba upoštevati upoštevati, če želi neka organizacija ali posameznik ostati upravičen do zveznih proračunskih sredstev.

Zvezno vlado je zaradi tega med drugim tožilo 19 zveznih držav in okrožje prestolnice Washington, nekaj zdravstvenih organizacij in tri lokalne vlade. Tožba trdi, da je ministrstvo za zdravstvo s svojimi pravili preseglo pooblastila, kršilo ustavo in postopalo muhasto in samovoljno. Določila naj bi bila neustavna, ker da so diskriminatorna in ovirajo dostop do zdravstva po ZDA.

Sodnik Engelmayer, ki ga je na položaj imenoval demokrat Barack Obama, je razsodil, da obstoječa zakonodaja že jasno določa dolžnosti delodajalcev, kar zadeva verske pomisleke, nova pravila oziroma določila pa da bi v bistvu nadomestila obstoječi zakon na področju zdravstva. Posebej problematično naj bi bilo omejevanje pravice delodajalca, da zaposlenega vpraša, kaj natančno ga moti pri določenem posegu.

Tožniki trdijo, da nova Trumpova pravila v bistvu sprevračajo zdravstveni sistem v nekaj, kjer zdravstvene potrebe bolnikov niso več na prvem mestu in dovoljujejo odkrito diskriminacijo na podlagi verskih prepričanj in moralnih ugovorov.