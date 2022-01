Zdravstveni sistemi po Evropi: v Švici brez čakalnih dob, v Franciji pacient izbere specialista

Številni zdravniki so zaradi izgorelosti začasno ali za vedno zapustili ta poklic, breme pa je zato padlo na tiste, ki so ostali. Pa si predstavljate, da bi na magnetno resonanco kolena namesto v roku enega meseca ali pa treh tednov, če imate zelo hitro napotnico, prišli le v nekaj dneh? Tako je denimo v Franciji. Čakalnih vrst ne poznajo niti v Švici, zelo podobno je tudi na Nizozemskem, kjer so vsi pacienti preskrbljeni, saj je poklic družinskega zdravnika med najbolj priljubljenimi izbirami med študenti medicine. Kakšni so zdravstveni sistemi v tujini?