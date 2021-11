Zapostavljeni in včasih tudi pozabljeni se počutijo tudi zdravstveni delavci v našem zdravstvenem sistemu. Da bi izboljšali razmere v zdravstvenem sistemu, ta potrebuje več denarja in primernega kadra ter boljše upravljanje. Če slednjega ni, tudi več denarja in več kadra ne bo izboljšalo razmer, je bilo slišati na posvetu, ki so ga na temo razmer v zdravstvu pripravili v SD. Dolge čakalne vrste, pomanjkanje osebnih zdravnikov in težek dostop do specialistov. Vse to je rak rana našega zdravstvenega sistema. Nekdanji minister za zdravje Samo Fakin meni, da je trenutni položaj v zdravstvu posledica ravno slabega upravljanja in da potrebujemo tudi strateški načrt upravljanja tako na ravni države kot posameznih zdravstvenih ustanov.