Francoski pisatelj Michel Houellebecq je pohvalil ameriškega predsednika Donalda Trumpa tudi zaradi njegovega prezira do Evropske unije in pripravljenosti na pogajanja z voditelji z železno roko, kot sta ruski predsednik Vladimir Putin in voditelj Severne Koreje Kim Džong Un.

"Zdi se, da je predsednik Trump uspel ukrotiti celo severnokorejskega blazneža; ta podvig se mi zdi prvovrsten," je Houellebecq zapisal v članku, ki so ga prevedli iz francoščine.

Čeprav je v svojem zapisu Trumpa označil za "grozljivega klovna", provokativni pisatelj ugotavlja, da je aktualni ameriški predsednik sprožil konec ameriškega imperializma: "Združene države Amerike niso več vodilna sila na svetu."