So 10 let nezakonito zaračunavali vinjeto?

Država za vožnjo po mariborski vzhodni obvoznici že 10 let nezakonito zaračunava vinjeto. Mariborski občinarji so se sedaj pridružili pozivu Stranke mladih - Zeleni Slovenije, da naj uporabo vinjet tam v najkrajšem možnem času ukinejo. Na pristojnem ministrstvu priznavajo, da je kategorizacija hitre ceste neustrezna. Zaradi zaračunavanja vinjet pa bi lahko prišlo tudi do odškodninskih tožb.