'Že en izstreljen naboj bo imel resne posledice za ZDA'

Ni pomembno, ali je ameriški predsednik Donald Trump odpoklical napade v odgovor na iransko sestrelitev ameriškega brezpilotnega letala, je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Abas Musavi . "Edino, kar je pomembno je, da ne toleriramo kršenja naših meja in se konsistentno odzivamo na kakršnokoli nevarnost," je dodal.

Tiskovni predstavnik generalnega štaba iranskih sil Abolfazl Šekarči pa je opozoril, da bi že en izstreljen naboj proti Iranu imel resne posledice na ZDA in njene zaveznike na Bližnjem vzhodu. V Teheranu so se danes odzvali na izjave Trumpa, ki je zatrdil, da so bile ZDA pripravljene izvesti napade na tri lokacije, ampak da je preklical napade nekaj minut pred izvedbo zaradi verjetnega števila smrtnih žrtev.

Donald Trump naj bi se z napadom maščeval za brezpilotno letalo ameriške mornarice, ki ga je Iran sestrelil v noči na četrtek. Iran trdi, da je letalo zašlo v iranski zračni prostor, medtem ko ZDA vztrajajo, da je letelo v mednarodnem zračnem prostoru.