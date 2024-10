Čelada, odsevna oblačila, kresničke ... Dodatki, ki rešujejo življenja

Stopamo v čas, ko se na cesti zgodi največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev. Od leta 2019 do konca septembra 2024 se je skoraj polovica vseh prometnih nesreč, v katerih je pešec umrl, zgodilo v temnem delu dneva. Letos do konca septembra so sicer življenje izgubili štirje pešci, 65 jih je bilo huje poškodovanih. V enakem obdobju lani je umrlo šest pešcev, 60 je bilo huje poškodovanih, medtem ko je v celem lanskem letu umrlo 12 pešcev, huje poškodovanih je bilo 85. Zato je pomembno, da smo v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa pogosto spolzke zaradi vremenskih razmer, v prometu pravilno opremljeni. Čelada, odsevna oblačila, kresničke. Vse to so dodatki, ki nam lahko na cesti rešijo življenje.