Že 11.841 aktivacij aplikacije zVem

Aplikacija zVem nam poleg dostopa do receptov, izvidov in drugih dokumentov znotraj sistema E-zdravje omogoča shranjevanje evropskega digitalnega covidnega potrdila o cepljenju, prebolelosti in testiranju. Omogočena sta skeniranje papirnatega potrdila in prenos iz aplikacije za registrirane uporabnike portala zVem. "Do včeraj so v prijavnem delu aplikacije zVem zabeležili 11.841 aktivacij," so pojasnili na NIJZ.

