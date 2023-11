'Že kot otrok sem komunicirala, ampak takrat nisem vedela, da z dušami umrlih'

"Bomo videli, koliko se bodo vmešavali in koliko se ne bodo. Če bodo luči migale, so to oni, bomo videli," pogovor začne Meri Verdinek, 28-letnica, ki se lahko pogovarja z dušami. Kot pove, je že kot otrok ogromno komunicirala, ampak takrat ni vedela, da komunicira z dušami preminulih. "V otroštvu so se dogajale stvari, da sem začela pripovedovati o točno določenem načinu odhoda, ki se je čez teden zgodil v naši bližini," doda.

Svojega daru se je začela še bolj zavedati, ko ji je pred sedmimi leti umrla babica, saj je ta vstopila v stik z njo, pripoveduje. "Njen prvi stavek je bil, da zdaj jo lahko tikam, saj naju ati in mami ne slišita," razloži in doda, da je takrat prišla do razkritja, da lahko z njo komunicira. Duše so ob meni ves čas, v mojih ušesih vedno vlada hrup, v smehu razlaga Verdinekova. Kljub vedno prisotni energiji, pa ima težave pri večernem spancu, saj so duše takrat najbolj aktivne in bi z njo komunicirale. "Energije na zemlji se takrat umirijo in potem lažje dostopajo do nas."

Pri komuniciranju z umrlimi pa gre za neke vrste klepetanje, in kot razloži sama, je njen najmočnejši kanal jasnovidnost, vse vidi v podobah, slikah. Prikazujejo se ji izseki iz življenja umrlih, življenja stranke in njihovega skupnega življenja. Poleg izsekov pa duše rade dodajo tudi kakšno besedo, stavek - včasih le namignejo, nas usmerijo, še doda. Ljudje hodijo k njej iz različnih razlogov, največkrat zaradi krivde, obstajajo pa tudi taki, ki verjamejo, da jim pokojne duše še želijo nekaj sporočiti.