Že na prvem sestanku delovne skupine nesoglasja

Polje psihoterapije je že dolgo vrsto let neurejeno področje, ki buri duhove predvsem glede tega, kdo lahko in pod kakšnimi pogoji lahko psihoterapijo opravlja. Prvič se je sestala delovna skupina in razprava je bila burna. Različni strokovnjaki se med seboj niso strinjali glede načinov pridobljene izobrazbe. Strinjali pa se niso še v časovnici, namreč ministrstvo je predlagalo, da se čez poletje dobijo še trikrat in da se konec avgusta poda mnenje ter da je predlog pripravljen za javno obravnavo. Člani delovne skupine so to ostro zavrnili, da je absolutno premalo časa in da je zaradi občutljivosti materije treba rok podaljšati.