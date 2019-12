V Orehovljah so zaradi predrte plinske cevi, ki jo je gradbeni delavec, evakuirali deset ljudi, otroci v bližnji šoli pa brez staršev niso smeli zapustiti šole. To je že tretji primer uhajanja plina na Gorenjskem v zadnjih dneh. Uhajanje plina je prestrašilo tudi prebivalce naselja Za jezom v Tržiču. Pristojni so že začeli ugotavljati, kaj je botrovalo uhajanju plina v Tržiču.