Že tretji ponudnik plina bo prekinil dobavo. Kaj to pomeni za odjemalce?

Že tretji manjši ponudnik zemeljskega plina, Energetika Celje, se bo v ponedeljek po seji nadzornega sveta po vsej verjetnosti odločil za prekinitev dobave plina svojim odjemalcem. Večji ponudniki, kot so Energetika Ljubljana, Gen-i, Plinarna Maribor ali Petrol še čakajo na državni odziv. V energetiki Celje so se za odpoved odločili zaradi poslovnih razlogov. "Iz previdnosti in ogroženosti poslovanja podjetja in zaradi teh razlik ter nezagotovila, da bi bile te kompenzacije kmalu sprejete v nekem realnem času. Če želimo likvidnostno in solventnostno to zdržati, smo prisiljeni sprejeti odločitev, da iz te dejavnosti izstopimo," pravi direktor Energetike Celje Aleksander Mirt .

A direktor energetike miri. Po v sredo v uradnem listu objavljenih spremembah zakona o oskrbi s plinom, so vsa gospodinjstva, mali poslovni uporabniki in vrtci ter šole in zavodi upravičeni do nadomestne oskrbe po znižani regulirani ceni. In kako lahko odjemalci zamenjajo dobavitelja "Telefon vsak uporablja, pokliče in ga napotimo na tiste, ki so aktualni. Dobijo ponudbo ali pogodbo, ki jo pošlje novi dobavitelj in potem dobavitelj to ureja z nami. Tako sistem deluje že nekaj časa, je pa res, da bo v danem trenutku, ko bo tega nekoliko več, sigurno prišlo do nekaterih logističnih problemov," so obrazložili.