Že tretjič v zaporu zaradi droge, ki ji je vzela vse

Pričakam jo v knjižnici zapora na Igu, ki je zelo založena. Govoriti začne nekoliko v zadregi, saj mora konec koncev popolni tujki in njenemu snemalcu razkriti najbolj temne plati svojega življenja. A po nekaj minutah pozabiva obe, da je med nama kamera, in 39-letna Gorenjka se nato povsem odpre.

"Starejši sin je imel junija valeto. Zdaj, po vašem snemanju, grem k njemu na obisk. Najini obiski potekajo na centru za socialno delo, tu v Ljubljani, saj je sin v rejništvu v Ljubljani. Danes pride tudi moja stara mama in se tega zelo veselim. Pokazal mi bo tudi slike z valete, kamor sta ga spremljala rejnika. Jaz nisem mogla biti poleg, nisem mu hotela povzročiti kakšne zadrege s svojo prisotnostjo," pove še vedno s cmokom v grlu. Kako se mora počutiti mama, katere otroke vzgajajo drugi ljudje, zato ker sama tega ni sposobna? Kako ji mora biti težko, ko ga lahko v živo sreča le enkrat na mesec za nekaj ur? Kako se počuti, ko mlajšega sina ni videla že dobri dve leti? Prav tako so ga dali v rejo, a potem so se stvari zapletle in prekinila je tudi stike z njim. Zdaj se preko sodišča trudi, da bi jih končno spet vzpostavila.

Toda zakaj se je vse to zgodilo? "Malo pred 30. rojstnim dnevom sem padla v stisko, ker so mi vzeli prvega sina. Z veliko težavo sem ga vzgajala, zamenjala sva več materinskih domov. Jaz sem mu zelo popuščala, vse sem mu dovolila. Imela sem namreč slabo vest zaradi razmer, v katerih sva živela, in nastopile so težave. Imel je šest let, ko so ga dali v rejo. In ta dan, ko je šel, sem jaz prvič zaužila heroin," opiše začetek svoje pogumne poti, ki jo je vodila vse globlje. Hitro je padla v odvisnost in zaradi potreb po heroinu je začela krasti. Izvrševala je tatvine, predvsem po trgovinah. Kradla je in prodajala ukradeno, izplen pa porabila za nakup mamil. Njeno življenje jo je, pričakovano, kmalu privedlo za zapahe.