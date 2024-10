Že več kot 100 nosečnic cepljenih proti RSV

V Slovenijo so septembra prispeli prvi odmerki cepiva proti RSV-ju, nadležnemu respiratornemu virusu, ki večini populacije povzroča zgolj prehlad, majhnim otrokom in starejšim osebam pa lahko ogrozi življenje. Bodoče mame lahko zdaj s cepljenjem, ki je zanje brezplačno, pred hudim potekom bolezni zaščitijo tudi dojenčke. Zaradi okužbe z RSV-jem mora pri nas vsako leto v bolnišnico med 250 in 300 otrok, najbolj pa so ogroženi dojenčki do prvega leta starosti. Najhujši zapleti pripeljejo celo do umetnega predihavanja. Doslej se je za cepljenje odločilo nekaj več kot 100 nosečnic. Cepivo je sicer namenjeno tudi starejšim od 60 let, ki imajo pridružene bolezni, a je cepljenje zanje plačljivo.