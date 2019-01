Po 300 dneh iskanja pravice še vedno več vprašanj kot odgovorov

Aktivisti skupine Pravica za Davida (Pravda za Davida) so po 300 dneh svojega obstoja in 10 mesecev po umoru Davida Dragičevića , čigar truplo so po šestih dneh iskanja našli 24. marca v strugi reke Vrbas v Banjaluki , sklicali novinarsko konferenco, na kateri so opozorili na napake v postopku dela banjaluškega tožilstva.

"Več kot 300 dni se ta skupina skupaj z družino Dragičević bori, da bi našla in kaznovala Davidove morilce," sta na začetku povedala Ozren Perduv in Dragan Dabić.Kljub fizičnim napadom na njihove člane in kljub temu, da se Davor Dragičević ne more svobodno gibati, njihova skupina vztraja, vse ovire pa jih le še bolj ženejo v boj za resnico in pravico, sta pojasnila.

Spomnila sta na številne lapsuse v preiskavi Davidove smrti."Potem ko so našli njegovo truplo, sta na teren odšla dežurni tožilec in mrliški oglednik. Ta je ugotovil, da truplo v vodi ni bilo dlje od 36 ur in – kar je najpomembneje – pregledal je njegove žepe ter izjavil, da v njih ni bilo mobilnega telefona in drugih predmetov, ki so se kasneje pojavili na obdukcijski mizi. A to oglednikovo poročilo je izginilo in utemeljeno sumimo, da ga je nekdo namenoma uničil, saj se ni skladalo z uradnim scenarijem, ki so ga določeni predstavniki institucij predstavili javnosti." Tožilstvo zato sprašujejo, kdo je odgovoren za to in kako bo ukrepalo v povezavi s tem.

Po najdbi Davidovega trupla so se oglasili predstavniki notranjega ministrstva in celo sam notranji minister Dragan Lukač, ki so trdili, da je smrt nastopila zaradi utopitve in da – kljub številnim poškodbam na telesu – ne obstajajo niti najmanjši indici, da gre za umor.

"Poziv predsednika Republike srbske Milorada Dodika, ki je naročil dodatno obdukcijo, je primer nedovoljenega vmešavanja v preiskavo. Je on pooblaščen za to, da usmerja preiskavo? In od kod policiji pravica, da izpolnjuje njegove ukaze o sprejemanju ukrepov? Če bi tožilec opravljal svoj posel, preiskave ne bi vodila notranje ministrstvo in policija, pač pa on in njegova ekipa. In če bi pravilno opravljal svoj posel, bi javno reagiral na izjavo ministrstva o vzroku smrti in povedal, da odločitev o rezultatih preiskave sprejema tožilec, ne pa minister. Prav tako bi se moral javno oglasiti, ko se je predsednik Republike srbske vmešal v preiskavo."