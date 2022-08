Želel le vrniti najdeno denarnico, hkrati pa razkrinkal še ponarejevalca denarja

Kaj bi naredili, če bi na cesti našli denarnico, v njej pa kar zajeten kupček denarja? Vsi pošteni bi skušali najti lastnika, sploh če je v denarnici tudi kakšen osebni dokument, ali pa bi denarnico preprosto odnesli na najbližjo policijsko postajo. In prav to je nekaj dni nazaj storil tudi občan Velenja. Denarnico, ki je ležala na cesti, je odnesel na velenjsko policijsko postajo, kjer pa so zelo hitro ugotovili, da je v njej za 1200 evrov ponarejenih bankovcev. Smola pa taka, so zapisali policisti, ker so bili ob vseh ponaredkih v denarnici tudi osebni dokumenti zločinca.