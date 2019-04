Želel obnovo podpornega zidu, nato gradbenikom preprečil delo

Pirančan Marijan Vrčon je bil pred leti v strahu, da se mu bo v stanovanje zrušil podporni zid v lasti občine. Da podporni zid nujno potrebuje obnovo, je ugotovila tudi gradbena inšpekcija. Na piranski občini so nam pojasnili, da jim je obnovo preprečil prav Vrčon. Lastnik stanovanja je jezen, ker ga občina ni obvestila o svojih načrtih in je zato gradbenim delavcem preprečil dostop do zidu.