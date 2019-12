'Želel sem hčerko zdravnico, ampak je test DNK dojenčka pokazal, da ima slab spomin'

Globalna "industrija" genetskega testiranja naj bi do leta 2022 po kitajskih ocenah prodajo svojih produktov z lanskih okoli 41 milijonov dolarjev – povečala na kar 405 milijonov dolarjev. Največji razcvet tako tehnologija kot prodaja doživljata na Kitajskem, kjer so meje etično dovoljenega skoraj povsem izginile.

Ponudbo DNK testov poganja povpraševanje staršev, ki želijo popolnega, genialnega otroka. FOTO: Shutterstock

Do leta 2022 naj bi DNK testiranja uporabljalo že 60 milijonov Kitajcev – lani jih je 1,5 milijona. Medtem ko se večina kitajskih eksperimentov dogaja daleč od oči svetovne javnosti, ki temi žal ne posveča potrebne pozornosti, se več poznavalcev drži za glavo in opozarja – premikamo se na teritorije, kjer so v nevarnosti osnovne človekove pravice, pod velik vprašaj postavljamo človekovo dostojanstvo. "Bo moj otrok genij?" Med bizarnejšo kitajsko "DNK ponudbo" so testiranja otrok, ki naj bi staršem odgovorila naj vprašanje – ali bodo imeli "super otroka", torej – genija. Testi v teoriji staršem obljubljajo, da jim bodo "na začetku otrokovega življenja pomagali prepoznati otrokove potenciale in jih v polnosti razvijati že od samega začetka". To naj bi otroku omogočilo, da je otrok v življenju "zmagovalec". V državi, kjer štejejo le dosežki, in kjer se je lani rodilo 15 milijonov otrok, je možnost takšnega testiranja izjemno privlačna. Podjetja, ki testiranja ponujajo, trdijo, da lahko staršem razkrijejo tudi, kako dobro se bo otrok soočal s stresom, kako uspešen vodja bo in kako dober spomin bo imel. Kritiki sicer takšnim napovedim očitajo, da so približno tako zanesljive kot horoskop, pa čeprav so teoretsko zasnovane v znanosti. Prav tako trdijo, da je na primer tveganje za avtizem veliko premalo raziskano, da bi lahko ponudniki storitev staršem obljubljali, da lahko z genetskim testom tveganje pri njihovem otroku potrdijo ali ovržejo. Ne glede na kritike, takšni testi ne navdušujejo le Kitajcev, ampak tudi starše drugod po svetu. Strokovnjaki pa v povpraševanju vidijo potrdilo, da lahko meje premikajo vse dlje – kljub pozivom, da človeški geni ne morejo biti "tržna dobrina". Revija Fortune je pred kratkim objavila zgodbo Chrisa Junga, ki je v genetskem laboratorju svojega podjetja v Hongkongu, že leta 2017 dal testirati svojega otroka. Želel je potrditev, da bo hčerka lahko "izpolnila njegova pričakovanja". Upal je, da bo postala zdravnica ali odvetnica, na koncu pa je bil razočaran, ker naj bi – sodeč po rezultatih testa – imela talent za glasbo, matematiko in šport, medtem ko naj bi imela težave s tem, da si zapomni večjo količino podatkov. Jung je na podlagi rezultatov testa "spremenil načrte za svojega otroka", kar jasno kaže na dvoreznost takšnega testiranja – pa če je zanesljivo ali ne. Psihološka škoda, ki se lahko ustvari pri otroku, ki ga vzgajajo starši, že vnaprej pretirano navdušeni ali razočarani nad njegovimi talenti in potenciali, je pač – tako strokovnjaki – praviloma izjemno velika. Prav tako obstaja možnost, da bodo starši na podlagi rezultatov testa sprejeli odločitev o tem, koliko pozornosti in denarja bodo namenili določenemu otroku in v katere dejavnosti ga bodo usmerjali – morda celo silili. Popolna odsotnost regulacije Laboratoriji, kjer je možno opraviti genetsko testiranje, na Kitajskem rastejo kot gobe po dežju. V Hongkongu jih je precej pogosto mogoče najti v ulicah, kjer prodajajo izdelke dragih blagovnih znamk. Ciniki se zato že šalijo, da lahko v isti ulici dobiš dizajnersko torbico in dizajnerskega otroka. Gre za kitajsko verzijo helikopterskega starševstva, pravijo poznavalci, ki pa je koncept popolnega nadzora nad otrokovim okoljem in optimalnim razvojem, prestavila še nekaj stopničk višje. Tekma za genialne otroke med kitajskimi starši pa danes menda spominja na tekmo za to, komu se bo rodil deček v času najbolj striktne politike enega otroka, ki ima danes hude posledice za kitajsko družbo, katere struktura je povsem porušena. Kitajski starši se večinoma še naprej odločajo le za enega otroka – in rojeni potomec bi moral biti zdrav in genialen. Z možnostjo genetskega testiranja se je kitajskim staršem odprl "povsem nov svet", pravijo v njihovih genetskih laboratorijih, kjer pa se branijo, da "ne trdijo, da so njihovi rezultati nasvet za vzgojo – niti, da so povsem zanesljivi". Otrokove talente je sicer mogoče "testirati" že za okoli 500 evrov. "DNK testi so lahko samo motivator za starše, da se lotijo bolj usmerjene vzgoje,"pravi Jung, ki bo torej rezultatu testa prilagodil tudi vzgojo svojega otroka. In ni edini. Podobnih testov si želijo tudi nekateri ameriški in evropski starši, ki naj bi vse bolj iskali možnosti, kako jih opraviti na Kitajskem, medtem ko strokovnjaki opozarjajo na porast "dizajnerskih otrok". Medtem ko predvsem evropski regulatorji, v določeni meri pa tudi ameriški, brzdajo apetite znanstvenikov in (bodočih) staršev, na Kitajskem vlada popolna odsotnost regulacije, premikanje meja pa je nadvse zaželeno.

Genetski eksperimenti FOTO: AP

Otroci, odporni na virus HIV, super opice s človeškim DNK v možganih Kitajska partija naj bi namreč v napredku raziskav na področju genetike videla še eno pomembno možnost za svetovno dominacijo. Lani je kitajski znanstvenik He Jianku javnost razdelil z novico, da je ustvaril prve gensko spremenjene dojenčke, in sicer naj bi gene zarodkov dvojčic spremenil tako, da se ne moreta okužiti z virusom HIV. Za etično izjemno sporen in v strokovnih krogih zelo obsojan eksperiment je uporabil gensko tehnologijo CRISPR-Cas9. Ta omogoča izjemno natančno rezanje točno določenega dela v genomu, tja pa nato vstavijo druge gene oziroma jih popravijo. Čeprav strokovnjaki tehnologijo hvalijo zaradi potenciala, ni malo tistih, ki se je bojijo. Če bi namreč lahko na ta način popravili marsikatero genetsko bolezen, obstaja bojazen o tem, kako se bodo modifikacije prenašale v naslednje generacije in spreminjale gensko zasnovo ljudi. Zdaj pa je prišlo na dan, da znanstvenik ni le kršil vseh sprejemljivih etičnih norm, lagal naj bi celo o uspehih poskusa. Strokovnjaki so pod drobnogled vzeli vse, kar je o poskusu objavil in povedal. Genetik Fyodor Urnov z univerze v Berkleyju, je za MIT Technology Review ocenil, da so trditve, da je znanstvenik reproduciral gen CCR5, "namerno zavajanje". Po njegovem študija kaže nekaj drugega – da znanstveniku in njegovi ekipi ni uspelo ustrezno reproducirati omenjenega gena, so pa nastale mutacije, o učinkih katerih je jasnega le malo. Po njegovem je orodje Crispr nepopolno. Številne skrbi, kam možnosti, ki jih odpira genska tehnologija, peljejo, če so v rokah družbe kot je kitajska, kjer vrsta bolezni, tudi okužba z virusom HIV, pomeni veliko stigmo – ne le za bolnika, ampak kar njegovo širšo družino. A pravzaprav ga očitno ni razburjenja, ki bi ustavilo Kitajce in številne skrbi, kaj se bo zgodilo, če predvsem Evropska unija ne bo odigrala svoje vloge, ko gre za regulacijo novih tehnologij. Le redki so namreč tisti, ki upajo, da bi (ne)regulacijo narekovala Kitajska. Tam te dni znova razburjajo s poskusi na opicah, ki so jim "preuredili" gene, da bi sprožili duševno bolezen, v poskusu, da ustvarijo "super opico" pa naj bi v možgane opic dodali človeški DNK. Medtem zmernejši znanstveniki opozarjajo, da o človeškem genomu še vedno vemo premalo, večino karakteristik človeka pa ne določa en sam, ampak več genov. Opozarjajo, da je zelo vprašljivo ali bi s preurejanjem genov res dobili matematičnega super genija ali predvsem osebo z več vrstami resnih težav in bolezni. A kitajski znanstveniki so prepričani, da so na pragu velikih rešitev. Tako naj bi z raziskavami na DNK opic bolje razumeli razvoj psihičnih težav pri človeku, njihovo domišljijo buri tudi gen ACTN3, ki ga povezujejo z najboljšimi šprinterji. Pa čeprav so študije pokazale, da naj bi večina odličnih šprinterjev imela posebno variacijo tega gena, da pa vsi, ki jo imajo še niso vrhunsko hitri tekači.

Genetski eksperimenti FOTO: AP